В Ульяновске раскрыли убийство девочки 35-летней давности

Фото: Depositphotos / dewaardimar

Преступник тогда лишил жизни школьницу самым жестоким образом.

Убийство 11-летней девочки раскрыли в Ульяновске спустя 35 лет с момента происшествия, сообщает Следственный комитет региона. Это была громкая, страшная и незабываемая история — преступник тогда лишил жизни малышку самым жестоким способом: сначала изнасиловал, а потом расчленил и спрятал части тела в разных частях города.

В ходе следствия было установлено, что весенним вечером 1987 года маленькая жительница Ульяновска ушла в магазин и не вернулась, а через несколько дней части ее тела нашли в мусорном контейнере. За все эти годы с момента инцидента было допрошено порядка 300 человек и проведено около 100 судебных экспертиз. Вместе с местными правоохранителями над делом работали сотрудники центральных аппаратов Следственного комитета и МВД, и только в 2018 году криминалистам удалось выйти на преступника. Тогда удалось выделить ДНК 61-летнего подозреваемого по следам спермы, оставленной на одежде убитой.

В результате была установлена принадлежность генотипа местному жителю. Именно он, по версии следствия, и совершил изнасилование школьницы, а потом жестоко расправился с ней. Пережить такой славы подозреваемый не смог и свел счеты с жизнью, даже не дождавшись результатов экспертизы.

Однако с того момента прошло еще пять лет, прежде чем было прекращено уголовное дело. Соответствующее постановление было принято после того, как была собрана достаточная доказательная база, а также получено официальное согласие родственников, поясняется в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях убийства отцом двухлетнего сына.