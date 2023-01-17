Вернулась к светской жизни: чем занимается Пугачева в Тель-Авиве и с кем дружит теперь

Алла Пугачева отметилась выступлением на премьере фильма в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Певица, сбежавшая в Израиль вслед за супругом Максимом Галкиным*, вновь начала появляться на публике.

Алла Пугачева продолжает обживаться в Израиле вместе со своей семьей. При этом 73-летняя артистка вновь начала посещать светские мероприятия.

Как пишет KP.RU, легенду отечественной эстрады заметили на премьере русскоязычного фильма. Показ состоялся в Тель-Авиве. Примадонна оказалась настолько впечатлена увиденным, что не сдержалась и вскочила с места, устроив перед другими зрителями небольшой перформанс.

Пугачева призналась, что ее покорила картина с участием Ксении Раппопорт и Юрия Борисова, именно поэтому Примадонна не постеснялась предложить снять продолжение драмы и сорвала аплодисменты публики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал на какие деньги живет Алла Пугачева после того, как променяла Россию на Израиль.

* — признан иноагентом в РФ.