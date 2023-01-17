«Пока не разобрались»: Наталья Подольская и Владимир Пресняков покинули Россию
Наталья Подольская вместе с супругом Владимиром Пресняковым покинула РФ
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Неужели звездная пара последовала примеру сбежавших коллег?
Певица Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым улетела из России. Но, как оказалось, супруги просто отправились отдыхать на Мальдивы.
«С момента появления детей мы первый раз без них на Мальдивах и второй раз в принципе отдыхаем без наших с детей. Пока не разобрались, как нам это», — написала Подольская в Instagram*.
Там же она поделилась подробностями первых дней отдыха. Живут супруги в отеле, где уже познакомились с парой из Англии. По вечерам Подольская публикует кадры заката, которым любуется под бокал вина.
Пресняков и Подольская поженились в 2010 году, а встречаться начали в 2005-м. Потом у пары родился сын Артемий, а через пять лет — сын Иван. Известно, что певица пять лет не могла забеременеть. Поэтому теперь с особым трепетом относится к детям и старается по максимуму вложиться в их воспитание.
Ранее 5-tv.ru писал, что Подольская раскрыла правду о первом сексуальном опыте.
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