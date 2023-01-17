Тело пропавшего в Нижнем Новгороде юноши спустя месяц нашли в коллекторе

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Молодой человек не заметил открытый люк под толщей снега и провалился.

Тело пропавшего молодого человека было найдено полицией в заброшенном канализационном колодце в Нижнем Новгороде спустя месяц после его исчезновения. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

О пропаже мальчика сообщила его мать, когда тот не вернулся вечером домой. Правоохранительные органы привлекли волонтеров к поискам 18-летнего нижегородца.

После месяца безуспешной работы поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» к поискам подключился Следственный комитет региона. СК возбудил уголовное дело по статье убийство.

Замерзший труп подростка нашли в колодце. Молодой человек, как выяснилось позже, провалился в незакрытый люк, так как не заметил его под слоем снега. Падение юноши зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«При осмотре тела потерпевшего видимых повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Нижегородской области Юлия Склярова.

Также стало известно, что юноша пытался выбраться из коллектора самостоятельно, однако его попытки не принесли успехов. В коммунальных службах и администрации города брать на себя вину за случившееся отказываются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Орехово-Зуевском районе нашли изуродованное тело мужчины в волдырях и ожогах в ванной полной горячей воды.