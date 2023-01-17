У Бродского душа Бодлера? Таролог объяснила тайну совпадения внешности людей

Фото, видео: www.globallookpress.com / MACIEJ SOCHOR; 5-tv.ru

Ученые считают, у каждого человека в мире есть примерно семь «близнецов», не связанных с ним родственными узами.

Внешнее сходство характерно не только для близких родственников, но и для незнакомых людей. Более того, они могут жить в разное время, поэтому их идентичность способны оценить потомки. Чем объясняется такое сходство, рассказала таролог и эзотерик Марианна Абравитова.

К примеру, практически одинаковой внешностью обладали Шарль Пьер Бодлер и Иосиф Бродский. Француз жил в XIX веке, а русский поэт — во второй половине XX века. При этом творцы не считаются родственниками, но, несмотря на это, в их лицах прослеживаются общие черты.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru эксперт Марианна Абравитова пояснила, что существует несколько теорий, связанных с появлением двойников.

«С эзотерической точки зрения, душа, когда она воплощается в нашем физическом грубом мире, разделяется на двое, а то и на трое, потому что ей нужно пройти какое-то огромное количество уроков, кармических узлов, и на одного человека если это все скинуть, он просто не справится», — объяснила специалист.

Шарля Бодлера постоянно сравнивают с Иосифом Бродским Фото: www.globallookpress.com / ©

По словам таролога, именно так и появляются «копии» людей — они похожи не только внешностью, но и своим поведением. При этом у каждой версии души есть свои задачи воплощения.

С научной точки зрения, появление двойников связано с частичным повторением генетического кода. Это доказали и результаты научных исследований с участием похожих друг на друга людей.

«Оказалось, что там действительно куски ДНК очень многие схожи. Более того, еще и психологические проводились эксперименты, которые показали, что у таких людей и поведенческие моменты и моменты мировоззренческие очень и очень схожи», —подытожила Абравитова.

Все это, по словам эксперта, позволило ученым приступить к разработке теории о том, что по внешности можно определять наклонности человека, рассчитывать его сценарии жизни или поведения.

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