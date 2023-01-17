Предрек катастрофу: эксперт раскрыл смысл «прощального» поста Арестовича

Фото, видео: Instagram* / alexey.arestovich

Одиозный советник офиса украинского президента напомнил, что после его ухода год назад «началась война».

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем сообщении об отставке с поста предсказывает Украине катастрофу на поле боя. В этом уверен российский политолог Сергей Марков.

Комментируя свою отставку, Арестович написал, что после его прошлого увольнения, в январе 2022 года, через полтора месяца «началась война». Нечто подобное должно произойти и в этот раз, пишет он.

«Он намекает на то, что на своем посту является символом везучести Украины, а как только уходит, то и везучесть Украины заканчивается. В прошлый раз произошла катастрофа в виде войны, а сейчас начнется катастрофа в виде российского наступления», — заявил в комментарии 5-tv.ru Марков.

По мнению эксперта, Арестович пытается убедить свою аудиторию в том, что якобы связан с высшими космическими силами и является неким живым талисманом удачи для Украины. Подобное заявление можно расценивать только как чистой воды пиар, подчеркнул Марков.

Он добавил, что, говоря о своей значительности, Арестович намекает на то, что его должны взять обратно в администрацию президента, как особо ценного, незаменимого сотрудника.

«Здесь вспоминается старый советский анекдот: „Прошу уволить меня по собственному желанию, а если можно, то оставить“», — иронично резюмировал Марков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник офиса украинского президента Алексей Арестович подал в отставку. Причиной стало его заявление о том, что разрушение дома и гибель людей в Днепропетровске 14 января произошли в результате действий украинской ПВО. После этого в Верховной раде начался сбор подписей за отставку Арестовича.

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