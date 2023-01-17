В чем хоронили Инну Чурикову и во сколько это обошлось

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Знаменитая актриса скоропостижно скончалась 14 января. В стране эту потерю считают невосполнимой.

В Храме Христа Спасителя простились с легендарной актрисой театра и кино Инной Чуриковой. Желающие посетить панихиду выстраивались в двадцатиметровые очереди, чтобы проводить в последний путь звезду экранов. Корреспондент dni.ru тоже побывал на церемонии прощания и рассказал о стоимости гроба, в котором Чурикову захоронили на Новодевичьем кладбище.

По данным издания, оригинальная модель гроба изготовлена из древесины твердых пород, а именно дуба, ясеня и вишни, по эскизам, разработанным специально для артистки. Внутреннее убранство гроба отделано жаккардом, бархатом и крепом.

Журналисты разглядели на боковинах саркофага уникальные архитектурные элементы: декор на основе формы листьев аканта, зубчатую кайму, рокайль в стиле XVIII века (элемент в форме завитка раковины — Прим. ред.) и элемент петровского барокко — волюту (спиралевидный завиток с кружком в центре — Прим. ред.).

Крепежи и ручки гроба имеют напыление из драгоценных металлов, а открытые деревянные участки гроба покрыты несколькими слоями лака для большей прочности. Издание dni.ru оценивает стоимость ритуального изделия в 350 тысяч рублей.

Инна Чурикова скончалась в больнице на 80-м году жизни. Об этом 14 января сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Смерть артистки потрясла российское общество, поклонники творчества великой актрисы тут же окрестили ее кончину «невосполнимой потерей».

Ранее 5-tv.ru писал, как прошли похороны Чуриковой.