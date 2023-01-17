Челлендж из TikTok «Дыхание дракона» чуть не убил 20 детей

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Подростки хотели полакомиться необычным десертом, в итоге — едва не лишились жизней.

Популярные тренды в TikTok порой приводят к не самым приятным результатам. В Индонезии более 20 детей пострадали после участия в вирусном челлендже по поеданию популярной уличной закуски — известной как «дыхание дракона». Это десерт с жидким азотом, и когда его ешь — изо рта и носа выходит пар, что и забавляет всех вокруг.

Однако от такого «веселого лакомства» можно получить ожог ротовой полости и желудка, и в некоторых случаях это может закончиться летальным исходом. После массового отравления власти призвали граждан быть более осторожными, и есть такие десерты только тогда, когда азот полностью испарится.