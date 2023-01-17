Она была неповторимой: как в Москве прощались с Инной Чуриковой

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Знаменитую актрису похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.

В Москве простились с великой актрисой Инной Чуриковой. В Храм Христа Спасителя, где идет траурная церемония, пришли сотни людей. Среди них — известные актеры, режиссеры, политики и самые обычные зрители. Все они были поклонниками таланта уникальной артистки с темпераментом Жанны Д’Арк. Такой же яркой, нестандартной и готовой к самоотречению. Она самозабвенно служила искусству и каждая роль была событием. За это ее и любили. Это и будут помнить. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин тоже отдал дань памяти.

Великая, неповторимая

Изначально прощание с Инной Чуриковой планировали провести в ее родном «Ленкоме». Но близкие актрисы от гражданской панихиды с традиционными аплодисментами отказались. В последний путь ее провожают по православным канонам — здесь, в главном храме страны.

«Ученые, бизнесмены, политики, актеры — в храме Христа Спасителя тянется вереница людей. Вот что значит, действительно, всенародная слава», — заметил журналист.

Есть актеры комедийные, есть трагические. Чурикова была разноплановой — отважная Жанна Д’Арк, Марфушечка-душечка или белокурая Жози, сентиментальная санитарка Таня, супруга героя «Военно-полевого Романа» — интересно, что не один из ее образов не повторял предыдущий. Люди, которых знает вся страна, сочли своим долгом сюда прийти.

«Я не забуду ее глаза. Там — все. Глубина, мудрость, чистота. Если требовалось… Там сила, там ее женская красота, ее неповторимость», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Всегда доброта, всегда искренность, всегда только порядочность. В этом ее величие, я не боюсь этих громких слов», — отметила писательница и сценарист Алла Гербер.

За мастерством, говорят ее друзья, стояла не самоуверенность большого актера, а постоянные сомнения, поиски, работа над собой.

«Нет незаменимых людей? Это неправда. Мы все разные. То, какой была Инна Михайловна… Это уникальное явление. Это понимаешь только на расстоянии, когда уже человек уходит», — заметил актер Андрей Соколов.

«Это великая актриса, Инна Михайловна. Великая! Она посвятила полвека своей жизни театру, кино. Я думаю, что это очень большая потеря для страны», — поделилась мнением актриса Александра Захарова.

Нетипичным в ней было все: внешность — из-за этого в двух театральных вузах ей отказали, приняла только «Щепка», остальным после пришлось локти кусать, многосторонняя одаренность — она построила прекрасную карьеру и в театре, и в кино. И даже ее личная жизнь была необычна для большого актерского мира. Она всю жизнь провела рядом с одним любимым человеком — супругом-режиссером Глебом Панфиловым. Он пресутсвовал на службе, но не нашел в себе моральных сил на интервью, отправив журналистам лишь короткое сообщение: «Мы были единым и неразделимым целым».

Личная потеря это не только для близких — здесь мы видели немало людей, которые никогда не были с ней знакомы. Но у них в глазах стояли слезы.

Ее коллеги говорят, что она волновалась перед каждым дублем и выступлением. Чурикова была перфекционистом, досконально изучала каждого своего персонажа, кем бы он ни был. И, наверное, поэтому ей так верит зритель.