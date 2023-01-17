Арестович объяснил свое решение уйти из офиса Зеленского: «Что будет в этот раз»

Фото: Instagram* / alexey.arestovich

Политик написал заявление, когда выдал правду о разрушении дома в Днепре из-за украинской ПВО.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал свою отставку. В частности, напомнил о том, что последовало за его предыдущим увольнением.

«Прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз», — многообещающе написал политик в комментариях к посту об отставке.

Ровно год назад Арестович заявил об уходе сразу с двух должностей: советника Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Тогда он назвал причины увольнения «личными», однако написал пост с обвинениями высшего руководства.

В этот раз Арестович написал заявление на фоне скандала из-за его слов о разрушениях дома в Днепре. Политик заявил, что в этом была виновата украинская ПВО. После в Верховной раде начали собирать подписи за отставку Арестовича.

«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о взрыве дома в Днепре, в котором Арестович обвинил ПВО Украины. По последним данным, из-за обрушения дома погибли 36 человек.

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