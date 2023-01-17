Советник Зеленского Алексей Арестович подал в отставку

Фото: Instagram* / alexey.arestovich

Заявление политик написал, обнародовав правду о разрушении в дома в Днепре из-за украинской ПВО.

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович подал в отставку. Заявление политик написал на фоне скандала, разразившегося после его слов о разрушениях дома в Днепропетровске – накануне, 14 января, он заявил, что ЧП произошло в результате действий украинской ПВО. После этого в Верховной раде начался сбор подписей за отставку Арестовича.

Советник Зеленского, в свою очередь, сопротивляться не стал и решил взять ответственность за якобы совершенную ошибку. Об этом он лично сообщил в своем Telegram-канале.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», - высказался Арестович.

Как известно, трагедия в жилом доме в Днепропетровске случилась 14 января, там в ходе военных действий обрушился пролет многоэтажки, в результате погибло 40 человек. В России ЧП назвали следствием работы противовоздушных систем Украины, с чем также согласился и советник офиса Владимира Зеленского. В Киеве же его слова назвали фантазией на военную тематику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимира Зеленского пытались убить 12 раз за год.

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