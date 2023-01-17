«Теряют голову»: зачем Франция ведет войну с мертвыми людьми

Фото, видео: © РИА Новости / Ирина Калашникова; 5-tv.ru

Происходящие события в мире не должны влиять на память о близких. Между тем, в Париже так не считают.

Ситуация с кладбищем города Сен-Женевьев-де-Буа, где похоронен поэт Александр Гинзбург — чудовищная. Об этом заявила дочь русского сочинителя Алена Галич-Архангельская в беседе с 5-tv.ru, комментируя отказ Франции сотрудничать с РФ по восстановлению этого погребельного места.

Известно, что Россия с 2005 года платит французскому городу за аренду мест на кладбище, в котором покоится много русских людей — писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев, поэтесса Зинаида Гиппиус и другие.

Однако на днях власти Сент-Женевьев-де-Буа повели себя странно — не взяли денег с Москвы за аренду и восстановление могил. Российская часть кладбища сильно обветшала, но реставрацию постоянно откладывали — сначала из-за эпидемии COVID-19, а теперь из-за ситуации на Украине. По мнению дочери Александра Гинзбурга следует скорее устранить эту проблему, ведь это касается памяти о близких.

«Я думаю, что должно быть разумное решение. <…> Теряют голову и начинают делать какие-то непонятные вещи. Ну память-то мы должны сохранять», — объяснила она.

Дочь поэта отметила, что посещала могилу папы около десяти лет назад. Тогда место захоронения было в нормальном состоянии. Женщина просила знакомых приглядывать за этим могилой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу случившегося. По ее словам, Париж делает кладбище «заложником своего политического заболевания».

«Это какая-то „Некрофилия-2023“. Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мертвыми?» — сетовала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как украинские вандалы осквернили могилы деятелей мировой культуры.