Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова заявила о госпитализации: подробности

Фото, видео: Instagram* / efremenkovvvva; 5-tv.ru

Знаменитость сообщила о серьезных проблемах в семье.

Госпитализация бабушки звезды «Дома-2» Юлии Ефременковой не обошлась без реанимации. У родственницы знаменитости открылось желудочное кровотечение, из подмосковного Одинцово женщину доставили на скорой в Звенигород, Юлия же в этом момент догоняла бригаду медиков на автомобиле, чтобы убедиться, что с женщиной все в порядке. А потом еще несколько часов волнения, так как 77-летняя Алевтина Анатольевна не выходила на связь, но, к счастью, худшее позади.

«Слава богу, маму из реанимации сегодня перевели в общую палату в отделение хирургии», — написала знаменитость в своих соцсетях.

Она уточнила, что ей даже удалось связаться с родственницей. Та, по ее словам, еще не важно себя чувствует, так как потеряла много крови. Но камень с сердца девушки упал, дала понять она. Ведь Алевтина Анатольевна — один из главных людей в ее жизни, не случайно именно ее она считает своей мамой.

С настоящими родителями девушка отдалилась с раннего детства, те уехали зарабатывать деньги на Север, а Юлию оставили на воспитание бабушке и дедушке в Краснодарском крае. А когда вернулись, девочка уже называла их только по именам, за бабушкой же так и осталась роль мамы. Ради нее экс-участница «Дома-2» готова на самые настоящие подвиги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что юмористу Сергею Дроботенко понадобилась помощь медиков.

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