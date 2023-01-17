Патриотизм или деньги? Как Украина заманивает иностранных наемников в ряды армии

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Запад активно помогает киевскому режиму не только вооружением — сейчас в украинской армии есть наемники более чем из 30 стран.

Мобилизационный резерв Украины заканчивается, поэтому за помощью приходится обращаться к иностранным наемникам. Об этом РИА «Новости» рассказал командир российской группы «Викинг».

«Кто бы что ни говорил, у них (Вооруженных сил Украины — Прим. ред.) кончаются люди. У них просто мобилизационный резерв остался полмиллиона человек. И туда как некий полигон приезжает бешеное количество иностранцев», — сказал он.

По словам командира «Викингов», наемники на Украине подписывают контракт, согласно которому им выплачивают круглую сумму.

«Там патриотизма особо нет. Человек едет зарабатывать деньги. Мы сражаемся за свое, мы сражаемся за свою страну. У нас есть патриотизм, мы понимаем, что если не сделаем это сейчас, завтра беда придет в наши семьи. А там к каким семьям что придет?» — отметил собеседник агентства.

Наплыв иностранных наемников в ВСУ наблюдается давно. Российская армия еще в начале января ликвидировала около 70 националистов, прибывших в украинскую армию из других стран. При этом около 100 боевиков получили ранения.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре.