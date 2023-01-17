Сочная и спелая: где в России выращивают самую вкусную клубнику

Фото, видео: © РИА Новости / Денис Абрамов; 5-tv.ru

На эксперименты решились энтузиасты из Сибири. В чем секрет их успеха?

Якутские фермеры осваивают уникальную для своего региона сельскохозяйственную культуру. Речь идет о клубнике. Теплолюбивую ягоду выращивают в городских условиях по уникальной технологии — на специальных стеллажах с использованием автоматического освещения и полива. Корреспондент «Известий» Роман Кутуков попробовал свежие плоды, а заодно выяснил, на какие еще эксперименты решились другие сибирские энтузиасты.

Этот проект Иван Гаврильев начал разрабатывать со студентами. Сладкая, сочная и красивая клубника в Якутске — деликатес. Задача фермера — сделать ягоды доступными для жителей региона.

«Основная проблема — это, конечно же, качественные продукты. Все мы видим, какая клубника у нас продается, в каком состоянии сюда приходит, пока ее довезут», — отметил руководитель проекта Иван Гаврильев.

Первую партию посадили в начале июня, урожай собрали в сентябре. Но этот блин вышел комом. Как рассказывает руководитель проекта, допустили много ошибок. Теперь же — все по-другому. Начиная от схемы освещения, заканчивая составом питательного раствора.

«Искусственное освещение и температура около 22 градусов днем и около 15 градусов ночью. Полив происходит автоматически. По этим трубкам идет вода, после чего попадает в фильтр тонкой очистки. А уже после — специальным капельницам, каждая из которых подведена непосредственно к кусту», — отметил журналист.

Пока себестоимость ягоды высокая, около 1300 рублей за килограмм, что сравнимо с привозной. Но даже так эксперимент можно считать в целом удавшимся. Сейчас клубнику раздают на пробу, о продаже речи нет. Но конда весь процесс будет отлажен — планируют собирать до девяти килограммов ягод с куста! И тогда они попадут в розничные сети.

Не одних якутских фермеров потянуло на клубничку. Этой — голландской — все равно, где и с кем — даже в далекой холодной Сибири она греется под искусственным светом ламп и набирает соки.

«Экземплярчики достаточно огромные. Очень любят ее кондитеры. Она такая красивая в виде сердечек. Вкус обалденный!» — пояснил фермер Максим Дигас.

Экзотичнее якутской и иркутской клубники может быть разве что новосибирская папайя. Ее местный фермер выращивает в собственной тропической теплице. Семена привез из Таиланда.

«Что касается папайи, вот они — четыре штуки висят. Буквально, думаю, через полмесяца будут желтенькие», — показал фермер Юрий Расщектаев.

Половина всего, что появлялось на прилавках в Сибири и на Дальнем Востоке, еще недавно поставляли из Китая. Теперь торговые сети начинают закупать отечественное — выращенное не то, что в России, собственном регионе. Так что, если вдруг увидите на витрине что-то вроде северной Маракуйи, не удивляйтесь.