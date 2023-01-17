Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО
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Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Глава Минобороны заслушал доклады военных. Ситуация на фронте непростая, но цели обязательно будут достигнуты.
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в зоне специальной военной операции. Министр заслушал доклады подчиненных и наградил лучших бойцов.
«Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Особое внимание Сергей Шойгу обратил на вопросы обеспечения войск, работу тыловых служб и медицинских подразделений.