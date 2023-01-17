Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО

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Глава Минобороны заслушал доклады военных. Ситуация на фронте непростая, но цели обязательно будут достигнуты.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в зоне специальной военной операции. Министр заслушал доклады подчиненных и наградил лучших бойцов.

«Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Особое внимание Сергей Шойгу обратил на вопросы обеспечения войск, работу тыловых служб и медицинских подразделений.