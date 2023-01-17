Прямая трансляция прощания с Инной Чуриковой в Москве

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Актриса была госпитализирована в январские праздники и умерла в больнице.

Сегодня в Храме Христа Спасителя проходит прощальная церемония с легендарной актрисой Советского Союза, звездой театра и кино Инной Чуриковой. Траурное мероприятие началось в 11:00 по московскому времени, а в 15:00, как ожидается, состоятся похороны артистки на Новодевичьем кладбище.

Ранее директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер сообщил о кончине актрисы на 80-м году жизни. Официальной причины смерти звезды пока не сообщалось. Известно, что последние дни она провела в Боткинской больнице, ночью ее забрала из дома частная «скорая помощь», знаменитость была в тяжелом состоянии.

Потеря такой легендарной фигуры стало большим ударом для коллег по цеху и многомиллионной публики. В день смерти Чуриковой спектакли в театре Ленком были отменены в связи с трагическим известием. По мнению Варшавера, играть в такой печальный день комедию «Женитьба Фигаро» было бы неуместно для труппы.

Инна Чурикова больше всего известна россиянам по ролям в фильмах «Морозко», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Ширли-мырли», а также в сериале «Идиот». Карьера актрисы началась в 1965 году, после окончания театрального училища имени М. С. Щепкина.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова длиной в полвека.