Украинские войска начали готовиться к обороне в Запорожской области

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Тактика армии резко изменилась — неделю назад они готовились к наступлению, а сейчас возводят линию обороны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возводить линию обороны в Запорожской области, на временно оккупированной части региона. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, тактика ВСУ резко изменилась. Раньше они готовились к наступлению, а не обороне.

«Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года», — рассказал Рогов РИА «Новости».

Он также сообщил, что украинские боевики возводят не одну, а несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.

На прошлой неделе Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра. По его мнению, именно из-за действий украинской армии воды в Днепре стало меньше.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на освобожденных территориях Запорожской области налаживают водоснабжение.