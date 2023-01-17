Волочкова опубликовала архивные фото с дочерью по прихоти телефона

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Эпатажная балерина уже несколько лет не живет вместе с наследницей Ариадной. Девочка сама решила переехать к отцу, а знаменитость с тех пор по ней скучает.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала архивные фотографии с дочерью Ариадной. Из нескольких снимков она собрала видео, которое выложила в личном блоге.

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На одной из фотографий Волочкова запечатлена вместе со своей мамой Тамарой Антоновой, которая держит на руках еще грудничка Ариадну.

Другие снимки были сделаны во время отдыха эпатажной балерины с дочерью. Вместе они ходили по ресторанам, на массаж и купались на море. Обе при этом улыбались и выглядели счастливыми.

Instagram* / volochkova_art Instagram* / volochkova_art Instagram* / volochkova_art Instagram* / volochkova_art

Подписчики заметили, что часть из этих снимков Анастасия уже публиковала не так давно — в День дочери 25 апреля.

Анастасия Волочкова всегда с большим теплом и с гордостью говорит об Ариадне. Дочь родилась во время отношений балерины с бизнесменом Игорем Вдовиным. Вместе они прожили всего год, после чего балерина воспитывала девочку сама.

Анастасия не жалела денег на учебу и развлечения дочери, часто ее баловала. Ариадна занималась балетом, живописью, конным спортом и теннисом, вела свой блог и даже выступала в музыкальном театре Надежды Бабкиной.

Однако в 13 лет дочь сказала матери, что решила переехать к отцу. Сейчас 17-летняя Ариадна живет с Игорем Вдовиным и его новой избранницей –телеведущей Еленой Николаевой.

Ранее 5-tv.ru подробно писал, почему дочь Анастасии Волочковой предпочла жить с отцом и его новой женой.

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