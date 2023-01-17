Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом: «Офигительный в сексе»

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Эпатажная балерина призналась, что «лезет на стены» уже на третий день без интимной жизни. А еще сравнила себя с лошадью.

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности о своем отдыхе в Турции весной прошлого года. По ее словам, восточным красавцем рядом с ней был местный богач. А не таксист из Азербайджана, как писали завистники в сети.

«Кара его зовут. Роман у меня был. Но только чувак мне снял, прости господи, остров отдельный, виллу трехэтажную, яхта парусная приходила каждый день на пирс прямо к вилле. У него еще, извините пожалуйста, парк из элитных 22-х автомобилей», — сообщила экс-прима Большого театра в RuTube-шоу «Злые языки».

Волочкова добавила, что ее избранник был не только баснословно богатым, но и очень умелым в обращении с женщинами.

«Он был в сексе очень хорош. Он был офигительный в сексе. Для меня это очень важно. У меня когда два дня недотрах, я уже лезу на стены. Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная», — заверила Анастасия.

Она пожелала всем женщинам, чтобы у них были такие же «таксисты». А затем рассказала о причине расставания с ненасытным, красивым и богатым турецким бизнесменом.

«Расстались потому, что я имею право выбирать. Я прекрасно понимала, что еду в Турцию в романтическое путешествие. Я свободная женщина», — подытожила балерина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасию Волочкову очень задели слухи о ее романе с таксистом весной прошлого года. Чтобы их опровергнуть, она даже опубликовала совместное фото с турецким богачом. Правда, на снимке его почти не видно.