Прощание с Инной Чуриковой: где и когда?
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; 5-tv.ru
Россия прощается с великой актрисой.
Сегодня в последний путь проводят народную артистку Советского Союза, звезду театра и кино Инну Чурикову.
Церемония прощания начнется в 11 утра в Храме Христа Спасителя. А в 15 часов состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.
За более чем полвека творческой деятельности Инна Чурикова воплотила на театральной сцене и киноэкране множество самых разных образов, от Марфушки в фильме «Морозко» до Жанны Дарк.
Раньше 5-tv.ru писал, почему единственный сын Чуриковой не успел с ней проститься.