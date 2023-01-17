От боли в груди до рака: многие лаки для ногтей оказались причиной серьезных болезней

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Когда любительницы маникюра сталкиваются с печальными последствиями, они в последнюю очередь винят лак для ногтей. И очень зря, выяснили эксперты из Дании.

Лаки для ногтей могут быть опасными для жизни. К такому неожиданному выводу пришли датские эксперты. Они исследовали десятки косметических средств различных марок и выяснили, что содержащиеся в них вещества способны стать причиной многих неприятностей — от аллергии до гормональных сбоев и даже опухолей. Как не потерять здоровье в погоне за красотой, узнала корреспондент «Известий» Мария Зверева.

Прозрачные ногти, выпадающие волосы… Дина уже сдает анализы для эндокринолога, потому что уверена: лак для ногтей испортил ее здоровье. Речь идет о гормональных проблемах, вызванных долгим использованием косметической химии.

«Сняв их, я поняла, что вместо моих ногтей у меня тоненькие-тоненькие салфеточки. Думаю о том, чтобы посетить специалистов, которые могли бы мне помочь в этом вопросе. Мои руки — мой инструмент. Важно, чтобы они были в хорошей форме. Наверное, придется сходить к эндокринологу», — рассказала пострадавшая.

Эксперты из Дании протестировали 26 лаков для ногтей. В том числе те, которые продаются в России. В составах каждого третьего нашли опасные для здоровья вещества. Бензофенон, октокрилен и метилпарабен — они способны мешать выработке гормонов или вовсе отключать их. Трифенилфосфат вреден для репродуктивной системы. Канифоль может вызвать аллергию, а диоксид кремния и углеродная сажа провоцируют развитие рака легких.

Все эти компоненты попадают в организм человека через маленькие ранки на коже и путем вдыхания испарений. Можно, конечно, перейти на гель-лак, чтобы хотя бы в три раза реже делать маникюр, но и это не панацея.

«Навредить здоровью может и использование гель лака. Его в прямом смысле запекают на ногтях. Есть риск, что лампа сожжет вашу ногтевую пластину. Если мастер неправильно нанесет покрытие, есть риск получить термический ожог. А если он выберет для работы некачественные лаки, велика вероятность получить еще и химический», — отметила Мария Зверева.

Из-за запекания компоненты испаряются, а клиент и мастер регулярно этим дышат. Аллергическая реакция может случиться уже после первого маникюра.

«Внешне проявляется это в виде отека фаланг пальцев, валиков боковых. Могут быть покраснения — такой воспалительный процесс. Внутренне — в дыхательные пути попадают жидкости, которые мы применяем», — сообщила владелица школы маникюра Ольга Кострикина.

Заболевания могут развиваться даже в течение нескольких лет. А когда становятся заметны последствия постоянных походов на маникюр, клиентка в последнюю очередь винит в этом лак для ногтей.

«Ситуация бывает разная: от развития такого состояния, как предменструальный синдром, когда бывают боли в груди, меняется настроение, появляется повышенный аппетит и тяга к неправильной еде. До более неприятных состояний, как эндометриоз и вплоть до рака», — рассказала врач-эндокринолог Катерина Янг.

Но это не значит, что нужно отказываться от красивых ногтей. Датчане советуют следить, чтобы лак не попадал в царапины и трещины на руках. И выбирать того мастера по маникюру, кто использует вытяжку от вредных испарений.