Одиннадцать швов: в Башкирии собака разодрала ребенку лицо

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Владельца животного уже нашли. Ему грозит уголовное преследование.

Злая собака чуть не растерзала ребенка в Башкирии. Десятилетняя девочка отправилась в гости к подруге, и когда зашла на территорию частного домовладения — на нее напал пес.

Животное было не на привязи и без намордника. Собака сильно искусала ребенку лицо, в больнице ей наложили 11 швов. Девочка вспоминает, что во время нападения рядом были люди. Но на помощь никто не пришел. Отбиваться пришлось самостоятельно.

Следователи уже выяснили, кому принадлежит собака. Против хозяйки возбуждено уголовное дело. Если вину докажут, женщине может грозить тюремное заключение. А животное пока поместили в приют, где его обследуют кинологи и ветеринары.

Ранее 5-tv.ru писал, кто виноват в нападениях бродячих собак.