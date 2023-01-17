В Калуге потерявший сознание водитель устроил массовое ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

У мужчины предположительно произошел инсульт.

Но прежде всего — о массовой аварии в центре Калуги. Водитель маршрутки потерял сознание за рулем, после чего машина стала таранить все, что стояло у нее на пути.

В результате повреждены восемь автомобилей, а одна из главных улиц Калуги оказалась полностью блокирована для проезда. Пострадали девять человек, включая водителя маршрутки. По предварительным данным, у него произошел инсульт.

У всех остальных — черепно-мозговые травмы и ушибы различной степени тяжести. Людей отвезли в ближайшие больницы.