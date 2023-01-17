И тест не нужен: врач назвала первые неочевидные признаки беременности

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Узнать об успешном оплодотворении можно уже через неделю с помощью анализа крови. Но и до обследования порой заметны некоторые изменения.

Существуют неочевидные ранние признаки, указывающие на наступление беременности, кроме задержки менструации, аптечного теста и анализа крови на ХГЧ (Хорионический гонадотропин — гормон, вырабатывающийся на шестой-восьмой день после оплодотворения яйцеклетки. — Прим. ред.). О них в интервью изданию Газета.ру рассказала руководитель экспертного центра женского здоровья, акушер-гинеколог Мария Селихова.

Едва забеременев, женщина начинает иначе одеваться и питаться, меняется вкус. Привычные детали стиля могут измениться на противоположные, любительница черной кожи может внезапно нарядиться в розовые рюши — такое настроение. Еще маркеры — повышенная сонливость, тошнота и рвота. По срокам это еще не токсикоз, но проявления аналогичные, так что знакомьтесь!

«Третий признак — изменение либидо. Причем смена может быть резкая: как в сторону повышенного, так и пониженного желания секса», — пояснила врач.

Как отметила эксперт, живот у беременной женщины начинает расти обычно на 15-й или 16-й неделе. Изменение форм может сопровождаться также потемнением брюшной линии и ореола сосков, появлением пигментных пятен — это происходит ближе к 35-й неделе. Любые внешние изменения в этот период прекрасны, ведь они сообщают о растущей в вашем теле новой жизни. А сложности в виде восприимчивости к запахам и вкусам временны, а в тяжелых случаях и состояниях на помощь придут врачи.

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