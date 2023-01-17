В Италии полиция арестовала главаря Cosa Nostra

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Он скрывался от правосудия 30 лет и даже поменял внешность.

Сегодня итальянский город Палермо как будто превратился в место съемок новой части «Крестного отца». Спустя 30 лет местная полиция наконец поймала одного из самых влиятельных боссов мафии в истории страны. Он возглавлял сицилийский клан «Коза Ностра». За это время мафиози по кличке «Дьявол» даже поменял внешность с помощью пластических хирургов. Александр Тузиков узнал, что же выдало столь опасного и хитроумного преступника.

Под проливным дождем Маттео Мессина Денаро — «босса боссов» сицилийской мафии «Коза Ностра» спецназ и военная полиция ведут в бронированный автомобиль. Улицы Палермо перекрыты, такого ажиотажа сицилийская столица не видела давно.

Жители аплодируют карабинерам, кричат «спасибо, брависсимо!», многие не могут сдержать слез. Дон Денаро, он же «чертенок», он же «тощий», 30 лет скрывался от правосудия, держал в страхе всю Сицилию, владел целой сетью супермаркетов, а преступные доходы — от поставок тяжелых наркотиков из Южной Америки в Европу — отмывал инвестициями в онлайн казино и «зеленую энергетику».

Денаро взяли в частной клинике в Палермо, где он уже год под чужим именем проходил курс терапии от рака. Мафиози изменил внешность до неузнаваемости, передавал записки подельникам через пятилетнюю дочь другого гангстера, либо прятал послания под камнями на одной из ферм. Но даже строжайшая конспирация не помогла. В сентябре прошлого года кто-то узнал в 60-летнем мужчине в очках и шляпе — «коронованного» 16 лет назад преемника Бернардо Провенциано.

Громкий арест того «босса боссов» был в апреле 2006 года. Провенциано провел в бегах более сорока лет, а у полиции была только одна фотография преступника — и то — полувековой давности. С тех пор — почти 17 лет — итальянское правосудие не могло похвастаться крупной победой над мафией.

Итальянский премьер Джорджа Мелони назвала арест главаря мафии «великой победой» над организованной преступностью.



«Сегодня — исторический день, повод для праздника для всех законопослушных людей, для семей, потерявших своих близких в борьбе с преступностью. Начатая ими борьба продолжается. Мы еще не выиграли войну, еще не до конца победили мафию, но мы начали ключевую битву, чтобы победить», — заявил Джорджа Мелони, премьер-министр Италии.

Два года назад Денаро заочно приговорили к пожизненному заключению за десятки убийств в начале 90-х. В том числе — Джованни Фальконе и Паоло Борселлино — знаменитых следователей-борцов с мафией. Теперь «тощему» светит еще несколько пожизненных сроков — за другие преступления, в том числе причастность к серии взрывов в Риме, Флоренции и Милане в 92-м году. Но сначала он должен раскрыть секреты, поскольку остается последним живым свидетелем, как и о чем договаривались 30 лет назад мафия и представители государства.

«Маттео Мессина Денаро — по сути, хранитель фундаментальных секретов в очень деликатных вопросах. Например, он знает о самых серьезных преступлениях, о возможном сговоре между влиятельными политиками прошлого и главарями мафии. Вопрос только — будет ли он сотрудничать со следствием? Этот арест — своего рода искупление за грехи прошлого для государственных институтов, ободряющий знак для молодежи — что можно и нужно бороться с преступниками», — рассказала Маурицио Беллакоза, профессор уголовного права Свободного международного университета социальных наук Гвидо Карли.

Денаро до ареста хвастался, что его жертв хватит на целое кладбище. Следователи это мнение разделяют. В пользу семей погибших от рук мафии — с ее дона взыщут по суду миллионы евро. Арест «тощего» позволит написать новую страницу истории, посвященной итальянской организованной преступности. Спрут лишился еще одного щупальца, но по-прежнему опасен — в том числе устойчивыми мифами о своем всемогуществе, которые итальянским борцам с мафией еще предстоит развеять.