Экстремальная погода в России: от Якутии до Краснодара

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

В России погода принимает экстремальные значения — от лютых морозов до несвойственных сезону потеплений.

И начнем с кадров из Якутии, где экстремальных морозов до минус 65-ти не выдерживают самые беззащитные. Жители находят вдоль дорог обледеневших мертвых птиц. Чтобы это не приняло еще большие масштабы — орнитологи призывают подкармливать пернатых.

Власти перевели школьников на дистанционное обучение и вообще просят всех без особой надобности не выходить на улицу. Но некоторых не испугать даже такими суровыми холодами. Один из якутских моржей принимает душ у себя во дворе — утверждает, что делает так уже 20 лет. А вот в Кемеровской области хоть и не так холодно, как в Якутии, но очень снежно. В сугробах застревают машины скорой. По словам местных жителей, снег в частном секторе не чистили с прошлого года

Самый бесстрашный житель страны, похоже, живет в Краснодарском крае. Он разъезжал по тонкому льду на велосипеде.

Ну а в Петербурге погода тоже приближается к южным показателям. В городе потеплело настолько, что в разгар зимы растения почувствовали запах весны и начали пробиваться сквозь землю. А на деревьях зазеленели листочки. По данным синоптиков, оттепель продержится неделю.

Москву тоже ждет повышение температуры, но с порывами ветра до 14 метров в секунду.