Ольга Орлова пожаловалась на проблемы с дыханием на последних месяцах беременности

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Ведущая телепроекта «Дом-2» не может справиться с возникшей проблемой даже при помощи лекарств.

Ольга Орлова находится в ожидании второго ребенка, но потеряла возможность полноценно дышать. Об этом 45-летняя ведущая сообщила в своем микроблоге.

По словам бывшей певицы, у нее появился ринит. При этом облегчить дыхание не помогают даже специальные препараты.

«Доброе утро, как же меня достал этот ринит! Если бы вы только знали… Мне кажется, что мне даже уже капли не очень помогают», — поделилась переживаниями Орлова.

Экс-участница группы «Блестящие» пояснила, что уже сталкивалась с непроходящим насморком во время первой беременности. Тогда заложенность исчезла сразу после родов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что многие подписчики обвиняют телеведущую в обмане. По их мнению, 45-летняя Орлова лишь имитирует беременность, используя накладной живот, а дочь для нее вынашивает суррогатная мать. Теледива болезненно воспринимает подобные нападки и пытается доказать, что по-настоящему переживает все «побочки» беременности, среди которых — лишний вес.