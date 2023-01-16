ВСУ получит английские бронетранспортеры Bulldog и танки Challenger

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Великобритания планирует усилить украинскую армию, чтобы изменить течение спецоперации по защите Донбасса.

В арсенале украинских военных появится новое вооружение. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Выступая в палате общин британского парламента, глава оборонного ведомства пояснил, что в Киев готовы направить сотни бронетранспортеров, среди которых будут модели Bulldog. Также в качестве военной помощи выделят роту танков Challenger 2, пушки AS90, 100 тысяч артиллерийских снарядов, 100 модернизированных ракет и запчасти для военной техники.

При этом в конце 2022 года Лондон уже предоставил украинским националистам партию миноискателей и оборудования для разминирования. Также боевики получили тысячу зенитных ракет от Англии и системы ПВО от Норвегии, Испании и США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, несмотря на поддержку европейских стран, украинская армия продолжает нести колоссальные потери. Так и произошло во время ожесточенных боев за Соледар, где российские военные нашли остатки зарубежного вооружения.