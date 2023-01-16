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Герцог Сассекский действительно мог получить психологическую травму из-за особенностей воспитания в королевской семье.

В своей автобиографии Принц Гарри признался, что все детство находился в тени своего старшего брата. О том, что младший наследник британского престола был «обделен» даже сосисками вспоминают и приближенные королевской семьи. Почему так произошло, предположила психолог Наталья Искра.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru специалист подчеркнула, что в обычных семьях от нехватки внимания чаще всего страдают старшие дети.

«До появления младшего ребенка они обычно были одни в семье. Даже есть такой термин, как „свержение с трона“ этого одного единственного ребенка, который был королем для мамы и для семьи. Обычно травму связывают именно с этим», — пояснила Наталья Искра.

Однако, по словам психолога, в королевской семье могла складываться иная ситуация. В окружении юного принца Гарри действительно больше внимания уделялось его старшему брату, поскольку «ценность ребенка, который должен стать королем, будто выше, чем того, который, возможно, им не станет».

Наталья Искра отметила, что подобные ситуации складываются в семьях, где воспитывают детей с какими-либо отклонениями.

«Тогда здоровым детям уделяется меньше внимания, и они тоже могут страдать от того, что все внимание идет ребенку, который имеет трудности со здоровьем», — пояснила психолог.

При этом Наталья Искра подчеркнула, что единожды брошенная фраза или поступок не могут стать причиной развития комплексов у ребенка, но способна триггерить на протяжении долгого времени.

«Очень часто бывает, что какая-то фраза или какое-то событие, например, взяли ребенка не в свою очередь в кино <…> — это может быть трагедия, которая может и в 30, и в 40 лет вспоминаться, как нечто очень тяжелое и оставившее шрамы душевные на многие годы. Конечно, одного случая, мало. Нужно постоянное выделение одного из детей. Нужна какая-то объективная несправедливость со стороны родителей», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выход автобиографии принца Гарри спровоцировал небывалый скандал вокруг британского престола. Из-за этого герцога Сассекского вычеркнули из сценария коронации Карла III.