Мумифицированное тело звезды «Папиных дочек» Владимира Ипатова нашли в Москве

Фото: Кадр из сериала «Мавр сделал своё дело»

Предположительно, актер скончался в собственной квартире около месяца назад.

Артист Владимир Ипатов перестал выходить на связь еще до Нового года. Его дочь сначала пыталась дозвониться до 64-летнего отца, а после обратилась в полицию.

Как сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник в правоохранительных органах, труп Владимира Ипатова нашли в московской квартире, где он пролежал около месяца. За это время тело успело мумифицироваться.

Предположительно, актер, сыгравший в сериалах «Папины дочки» и «Физрук», скончался от сердечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в одном из столичных отелей также был найден мумифицированный труп. При странных обстоятельствах в номере оказалось тело молодой женщины в стрингах и бюстье.