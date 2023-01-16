Российский истребитель сопроводил самолет ВМС Германии над Балтикой

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В небо был поднят российский истребитель Су-27.

Самолет, приближающийся к российской границе над акваторией Балтийского моря, был замечен 16 января. Выяснилось, что борт принадлежал Военно-морским силам ФРГ, сообщили в Минобороны России.

Чтобы опознать воздушное судно и не допустить пересечение границы, был задействован истребитель Су-27. В итоге российский экипаж сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. После того, как немецкое судно осуществило разворот, Су-27 вернулся на базу.

При этом в Минобороны отметили, что государственная граница РФ не была нарушена. Также экипаж истребителя использовал воздушное пространство над нейтральными водами, следуя международным правилам: без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранным самолетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на границе РФ был обнаружен FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии.