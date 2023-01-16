Расстройство или нервы? Кто опять довел Бритни Спирс до нервного срыва

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Медики бьют тревогу, а фанаты не понимают: действительно ли у звезды проблемы с головой? Или это все — пиар-кампания?

Американская поп-дива Бритни Спирс снова угодила в скандал. На этот раз звезда, известная своими неадекватными выходками, устроила истерику в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Ее возмутило, что посетители обращают на нее слишком много внимания. Что было дальше — знает корреспондент «Известий» Снежана Назаренко.

Болезнь или стресс?

Вот такой танец — со средним пальцем — Бритни Спирс показала всем своим обидчикам! Американские таблоиды красочно расписывают, как у бывшей поп-принцессы случился маниакальный срыв прямо в ресторане Лос-Анджелеса. После того как посетители стали ее фотографировать.

Очередную публичную истерику не выдержал даже муж — фитнес-тренер Сэм Асгари сбежал из ресторана, оставив Бритни одну, бормочущую что-то на непонятном языке. Хотя теперь, вроде бы, встал на сторону певицы: призывает общественность не верить слухам.

«Люди, не верьте тому, что вы читаете онлайн!» — призывает Асгари.

Тем не менее в ресторане муж звезду так и не дождался. Она покинула заведение со своим телохранителем, который вскоре вернулся, чтобы оплатить счет. Теперь поклонники звезды — те самые, которые помогли ей вырваться из-под многолетней опеки отца и называли это рабством, — начали подозревать, что у Спирс действительно не все в порядке с психикой. Фанаты требуют закрыть поп-певицу дома.

«Мне начинает казаться, что освобождение Бритни из-под опеки было не такой уж и хорошей идеей. Это какое-то странное дурацкое саморазрушительное поведение», — говорил ведущий Макл Ноулз.

И подобное уже было в 2007 году. После вспышек папарацци Бритни набросилась на них лысая и с зонтиком. Тогда она проходила лечение в реабилитационном центре. И тогда же у нее диагностировали биполярное расстройство личности. Позже отец певицы Джейми Спирс заявлял, что у его дочери вообще деменция и он просто пытался ее спасти. После череды госпитализаций из-за нервных срывов суд передал ему права на опеку над звездой.

«Биполярное расстройство, СДВГ — это все коробочки с названиями, которые скрывают ее реальные диагнозы, точнее совокупность диагнозов. Но это не отменяет жестокого обращения, которое и медиа-индустрия, и ее собственная семья на самом деле с ней проворачивали», — констатировал доктор Сермед Межер.

Теперь многие поклонники говорят о необходимости принудительного лечения. Хотя еще вчера радовались тому, что Бритни наконец-то вырвалась из родительского дома, вышла замуж и почти перестала посещать психологов. Два года назад по решению суда, отца певицы все-таки отстранили от опекунства.

«Словами не передать, как я счастлива! Даже такие небольшие подвижки в деле — это очень много, это важно для нас всех. Мы за нее болеем!» — заметила одна из фанаток артистки.

Карьера Спирс развивалась стремительно. В 18 лет она уже собирала полные стадионы. И зарабатывала столько, что могла в одиночку содержать многочисленную семью. Но, когда начались проблемы, больше десяти лет отец тотально контролировал дочь. Следил за ее личными и финансовыми делами, в том числе полностью курировал вопросы лечения, безопасности и карьеры. Певица одевалась, как распорядится папа. Даже не могла сама купить себе одежду. Против собственной воли принимала противозачаточные. По решению отца не могла иметь детей и даже выйти замуж за любимого человека. С фитнес-тренером Сэмом Асгари Бритни познакомилась еще в 2016-м. Свадьбу они сыграли уже после «освобождения» из-под опеки. На праздник пришли Мадонна, Пэрис Хилтон, Дрю Берримор.

«Звезда такого уровня, но, как человек, она такая скромная и такая милая, ее энергия настолько заразительна и это то, что я люблю в ней», — утверждал Сэм Асгари.

За эти два года Спирс действительно почти смогла убедить общественность в своем ментальном здоровье или хотя бы стабильности. Она выкладывала ролики с танцами, занятия спортом, счастливый отдых. Даже успела записать дуэт с Элтоном Джоном. Но громкого камбэка так и не случилось. Бритни повторяет свои же ошибки снова и снова. Как и пела в своем хите нулевых.