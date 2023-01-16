Рособрнадзор напомнил, до какого числа необходимо подать заявление на сдачу ЕГЭ

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В 2023 году самый ответственный экзамен пройдет в три этапа.

Заявление на сдачу единого государственного экзамена можно будет подать включительно до 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2023 года можно подать до 1 февраля включительно», — предупредили в федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

В ведомстве добавили, что в 2023 году ЕГЭ пройдет в три этапа. Досрочный продлится с 20 марта по 19 апреля, основной период будет длиться с 26 мая по 1 июля, а дополнительный — с 6 по 19 сентября.

Обучающимся будет необходимо указать в заявлении планируемые для сдачи предметы. Для выпускников школ обязательными являются русский и математика, эти предметы нужны для получения аттестата о среднем общем образовании.

«Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие соответствующий документ об образовании, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня», — объяснила пресс-служба.

Кроме того Рособрнадзор отметил, что выпуски должны будут подать заявления на сдачу ЕГЭ по месту обучения, а все остальные участники единого итогового экзамена — по месту регистрации.

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