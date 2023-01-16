Сценический костюм? Журова назвала вероятную причину болезни Костомарова

Эмилия Малинина 51

Чемпионка Журова назвала катание на открытом воздухе вероятной причиной болезни Костомарова

Сценический костюм? Журова назвала вероятную причину болезни Костомарова

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Прежде чем выходить на открытый лед, стоит долго тренировать организм. Делал ли это знаменитый ледовый танцор?

Фигурист Роман Костомаров мог сильно заболеть из-за того, что катался на открытом катке будучи приболевшим. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, организм должен быть хорошо закален и подготовлен, чтобы выдерживать такие экстремальные условия.

«Опасно, только когда ты приболевший. Например, у тебя уже есть простуда, а ты идешь на открытый воздух. Если ты здоровый, то ничего такого особенного нет, но, опять же, в зависимости от температуры. Если это десять градусов, это одно дело, а если это 25, то совсем другое», — ответила она на вопрос журналиста издания KP.RU про опасность открытых катков, которая могла настичь заболевшего Романа Костомарова.

В том числе Журова отметила, что стоит дополнительно тренировать весь организм перед тем, как откатывать серьезные программы на открытом льду. Известно, что фигурист выступал сразу с несколькими номерами в новогодние праздники. По мнению олимпийской чемпионки, это тоже могло повлиять на здоровье спортсмена.

«Да, в этом есть дополнительная опасность… Во всем должна быть тренировка. Если ты давно не катаешься на открытом воздухе, не тренируешь весь свой организм, то, конечно, ты от этого отвыкаешь, и для организма это шок <…> выйти, одетым полностью, закрыв лицо шарфом, это одно. А выйти и дышать холодным воздухом, да еще и в сценическом костюме, конечно, это совсем другое», — сказала она.

Стоит отметить, что хореограф Максим Ставиский рассказывал про кашель у Костомарова во время выступлений. Фигурист решил не обращаться к врачу, потому что температуры не было. Всем казалось, что у мужчины небольшая простуда и скоро все наладится. Однако ситуация резко переменилась в худшую сторону: в ночь с 9 на 10 января спортсмена положили в больницу с невыносимой болью в груди.

Оказывается, у артиста левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом, сепсис и интоксикация организма. Сейчас ледовый танцор подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, которые не позволяют ему умереть. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Самое печальное, что из-за сепсиса у звезды посинели ноги. Близкие, родные и многомиллионная публика фигуриста молятся за его скорейшее выздоровление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, может ли лед и холод вывести из строя знаменитых фигуристов.

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