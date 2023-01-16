Не пугайте ей детей: почему Инну Чурикову считали юродивой

Фото: Кадр из к/ф «Морозко», реж. Александр Роу, 1964 г.

Нестандартная внешность и комедийный типаж чуть было не поставили клеймо на знаменитой артистке.

Актриса Инна Чурикова запомнилась российскому зрителю ролями в многих фильмах. Артистка умела дурить по-настоящему, чего стоит один только образ Марфушеньки в сказке «Морозко». Однако это и вызывало неоднозначные отклики аудитории. Великой она стала пройдя путь юродивой и моментами даже отвергнутой актрисы, но после нашла своего режиссера, с которым стала легендарной. Сайт KP.RU рассказал историю о гадком утенке-Чуриковой.

Начался тернистый путь Чуриковой в детстве. Мать была уверена, что девочка должна стать актрисой, только вот ни в одном учебном заведении девочку с нестандартной внешностью не принимали.

«Вы себя-то хоть видели?» — решила уточнить приемная комиссия МХАТа во время вступительных.

Резкие замечания не заставили Инну с мамой свернуть с намеченного пути. Благодаря настойчивости девочку приняли в «Щепке». Преподаватель не мог определиться: дура Инна Чурикова или гений, но дал шанс будущей звезде экранов.

Однажды на репетициях в Муроме актрису приняли за юродивую. Чурикова стояла возле церкви, когда к ней подошла женщина, дала плошку кутьи и попросила помолиться за ее сына, а после посмотрела с жалостью на артистку.

«Что ж ты здесь-то стоишь? ты в церковь иди, там тебе и конфет дадут», — выслушала некрещеная Инна и послушно отправилась в церковь молиться о всех, о ком ее просили.

После окончания учебного заведения режиссеры даже не старались разглядеть талант Чуриковой. Она обивала пороги театров и кастингов, но, как вспоминал Марк Захаров, не нравилась ни режиссерам, ни ведущим актерам.

Лишь один режиссер буквально разыскивал Чурикову. Будущий муж актрисы Глеб Панфилов однажды увидел Инну по телевизору и посчитал, что она станет идеальным кандидатом на главную роль в его дебютном фильме «В огне брода нет». Панфилов буквально спас Чурикову от образа Марфуши. После съемок в «Морозко» она рисковала остаться актрисой одной роли.

«Какую очередную Марфушу играла бы, если бы не муж-режиссер», — шипели за спиной коллеги.

Зрителям тоже угодить было сложно, они заваливали инстанции письмами с просьбами «не пускать Чурикову на экран» и «не пугать Чуриковой детей». Сама актриса отмечала, что публику трудно переубедить, когда она изначально тебя не взлюбила.

Однако, упорная работа и цели заставили зрителя зауважать Чурикову. Ее не стало 14 января на 80-м году жизни, и общественность мгновенно окрестила трагедию невосполнимой утратой. Она превратилась не просто в любимую артистку, она стала настоящим лицом эпохи, расцветающим год за годом в любви и согласии с одним мужчиной и многомиллионной аудиторией.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал смерть Чуриковой огромной потерей для всех.