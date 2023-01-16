Наташа Королева рассказала об отношениях с поддерживающей Украину матерью

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В знаменитой семье случился раскол из-за несовпадения взглядов.

Певица Наташа Королева впервые высказалась об отношениях с матерью, которая поддерживает Украину. После визита к родительнице Людмиле Порывай в Майами исполнительница «Маленькой страны» поделилась с подписчиками своими мыслями.

Стало известно, что в семье Королевой развернулся настоящий конфликт. Ее мать осуждает действия российских властей, в то время как ее супруг Сергей Глушко яро поддерживает спецоперацию.

«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают!» - подчеркнула артистка.

Порывай не скрывает своей неприязни после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Недавно она поднялась на сцену с украинским флагом, уточняет издание «Вечерняя Москва». Королева же не поддерживает антироссийские жесты матери.

Телеведущая Людмила Порывай родилась в Киеве. В 90-х годах она вышла замуж за вдовца предпринимателя Игоря Эльперина и переехала в США. Раньше ведущая наведывалась в гости к именитой дочке в Россию, однако после начала СВО перестала приезжать в РФ.

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