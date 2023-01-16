Решаемо все: как обойти «невыполнимые» условия для въезда россиян в страны ЕС

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Недружественные России государства хоть и высказывают свой протест в отношении граждан РФ, однако оставили некоторые «лазейки».

Визовые ограничения в виде нереалистичных требований, которые ввели страны Евросоюза для российских туристов, можно обойти простым способом. Об этом сообщил вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с 5-tv.ru.

Ранее в МИД РФ заявили об ужесточении условий въезда для россиян, чуть ли не до полного прекращения выдачи шенгенских виз. Например, требуют оплаты сборов через зарубежные счета или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что почти невозможно в условиях антироссийских санкций. Однако, по мнению Мкртчяна, все это можно решить.

«На самом деле эти проблемы решаемы все. И платеж через иностранный банк, и страховка иностранного страховщика. Просто это трудно решаемые задачи, но не невыполнимые. Понятно, что российский народ смекалистый, и нет такого требования, которое он бы не выполнил. Многие люди сейчас открывают карточки иностранных банков, многие люди страхуются в иностранных компаниях», — объяснил он.

По его словам, такие ограничения хоть и несправедливы, однако выглядят лучше на фоне безобразия Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии и Польши, которые совсем отказываются принимать русских граждан. Одно лишь наличие российского паспорта навсегда закрывает дорогу туда.

Однако способ обойти визовые ограничения все-таки есть. Для этого можно открывать визы в тех странах, где их охотно выдают россиянам. Например, Венгрия, Греция или Италия. Когда туристы окажутся в них, то уже через эти государства могут полететь в недоступные государства ЕС.

Помимо этого россияне могут обратить внимание на страны, где действует безвизовый режим. Это Таиланд, Египет или Турция. Тем более можно путешествовать там, где условия для получения визы очень просты, например, в Индии или Шри-Ланке.

Ранее 5-tv.ru сообщал правила въезда для туристов из России в Таиланд.