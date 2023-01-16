Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Какие уникальные свойства напитка помогают при тяжелом заболевании?

Кофе любят практически все, но особенная новость для тех, кто страдает диабетом, ведь ученые из Коимбрского университета выяснили, что кофеин может снизить тяжесть поражения печени у пациентов с диабетом 2-го типа. Свое исследование эксперты из Португалии опубликовали в авторитетном научном журнале Nutrients. О волшебном влиянии более подробно рассказали aif.ru.

Читайте также Может ли от переизбытка сладостей развиться бесплодие — мнение врача

Кофеин может уменьшить тяжесть неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая есть у людей с избыточным весом и диабетом 2-го типа. НАЖБП зачастую предшествует диабету и развивается уже при ожирении из-за переедания, пристрастия к фастфуду и маленькой физической активности. Эксперты отмечают, что это неплохие новости для людей не только с сахарным диабетом 2-го типа, но и с ожирением, ведь у них тоже часто бывает НАЖБП.

Во время эксперимента ученые обнаружили, что у участников исследования, потреблявших больше кофе, более здоровая печень. Они были менее склонны к фиброзу — накоплению соединительной ткани в печени.

«Однако в этом потоке позитива есть и „капля дегтя“. Дело в том, что у многих гипертоников кофе повышает давление. А у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа артериальная гипертония встречается очень часто. Она является практически постоянным компонентом так называемого метаболического синдрома. Кроме гипертонии в его состав входят как раз ожирение, диабет 2-го типа, НАЖБП и атеросклероз. Так что многие пациенты не смогут воспользоваться этим „вкусным рецептом“, ведь из-за гипертонии они вынуждены отказываться от употребления кофе», — комментирует статью кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов

Исследователи оценивали результаты не только по устным ответам респондентов, но и определяли продукты расщепления кофеина и других компонентов в моче пациентов.

Важно отметить, что кофе содержит немало полезных веществ. В первую очередь, это полифенолы и другие антиоксиданты. Эти вещества могут уменьшать окислительный стресс в печени, и это тоже снижает риск фиброза. Также кофе позитивно влияет на метаболизм глюкозы, нарушенный при сахарном диабете. То есть все эти вещества также могут облегчать тяжесть диабета 2-го типа.

Ранее 5-tv.ru писал о десяти самых неприятных побочек от кофе.