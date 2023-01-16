В Кремле ответили на вопрос об отношении Путина к статье Медведчука

Песков: не знаю, читал ли Путин статью Медведчука, но она вызывает большой интерес

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

В ходе общения с пресс-секретарем президента РФ также был затронут вопрос об общении лидера с украинским политиком после обмена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга сообщил, что не знает, читал ли Владимир Путин обвинительную статью Виктора Медведчука, опубликованную в газете «Известия».

Однако Дмитрий Песков подчеркнул, что статья вызывает большой интерес общественности.

«Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ и, безусловно, вызывает большой интерес», — заявил пресс-секретарь главы РФ.

Журналисты также уточнили, контактировал ли президент с украинским политиком после обмена, встречались ли они лично и известно ли, где сейчас находится Медведчук. Этот вопрос Дмитрий Песков оставил без ответа.

В своей статье «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния» Медведчук пишет о том, что мир ожидают еще более трудные времена, а украинский конфликт перекинется на всю Европу.

Виктор Медведчук — известный на Украине оппозиционер, которого задержали через полтора месяца после начала спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять его на плененных националистов. Обмен состоялся 22 сентября прошлого года после сложных переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведчук назвал виновника конфликта на Украине.