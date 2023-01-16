Пике ответил на скандальные выпады Шакиры с ведьмой-свекровью: сделал так

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Larreina; 5-tv.ru

Знаменитая певица раздавлена изменами спортсмена.

Прямо напротив дома бывшей свекрови Шакира выставила чучело ведьмы с колонкой, из которой на всю округу гремит знаменитое оскорбление ее сына.

Ответ на едкую песню певицы Шакиры в адрес своего бывшего мужа не заставил долго ждать. Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике действительно пересел за руль автомобиля Renault Twingo, так как в композиции звезда использовала слова: «Ты променял Ferrari на Twingo». Помимо этого, в песне Шакира прошлась по новой избраннице бывшего супруга и намекнула на его слабо развитый интеллект.