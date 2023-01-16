Изменил даже лицо: в Италии задержали босса мафии «Коза ностра» Маттео Денаро

Фото, видео: www.globallookpress.com / Massimo Paolone; 5-tv.ru

В бегах «крестный отец» группировки провел более 30 лет. Расплаты за содеянное не избежать.

В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози. Маттео Мессина Денаро — лидера преступной группировки «Коза Ностра» — полиция обнаружила на Сицилии. От правосудия он скрывался более 30 лет — его искали за убийство легендарных итальянских следователей.

Задержали босса мафии в одной из частных клиник города Палермо, где он проходил лечение. Посмотреть на поимку одного из самых опасных преступников тут же собрались десятки горожан. Известно, что беглец полностью изменил свою внешность при помощи пластических операций.