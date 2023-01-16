На месте крушения самолета в Непале обнаружены «черные ящики»

Фото, видео: © РИА Новости / BIJAYA NEUPANE; 5-tv.ru

Момент трагедии успел заснять один из пассажиров. Он вел прямую трансляцию.

Новые детали приходят с места авиакатастрофы в Непале. Этим утром спасатели обнаружили черные ящики — внутри них находится бортовой диктофон и самописец полетных данных. Информация поможет определить точные причины трагедии. А вот как выглядела авиакатастрофа изнутри — один из пассажиров снял момент падения.

Жертвами трагедии стали 72 человека — 68 туристов и члены экипажа. Среди них было четверо граждан из России.