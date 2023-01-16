Песков: Россия никогда не наносит удары по жилым домам Украины, в отличие от ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Попытка киевского режима переврать факты — с треском провалилась.

Российские военнослужащие не наносят удары по домам гражданского населения на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга. По его словам, главная мишень для ВС РФ — это военные объекты.

«Российские Вооруженные силы не наносят ударов по домам и объектам гражданской инфраструктуры, удары наносятся по военным объектам, очевидным или замаскированным», — заявил представитель Кремля.

Такой ответ он дал на вопрос журналиста о попытках киевского режима переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию. Песков напомнил, что причина случившегося несчастья кроется в неграмотной работе контрракет и ПВО Украины.

«Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны где говорилось о том, что вот эта вот трагедия стала следствием действия контрракет и противовоздушной обороны», — объяснил пресс-секретарь президента.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил, что дом в Днепре повредился именно по вине украинской системы ПВО, которая сбила ракету над ним.

Еще в декабре прошлого года 5-tv.ru сообщал о минном дожде, который обрушили украинские боевики на головы жителей Новой Каховки.