Отрицание, гнев, торг: фразы-звоночки, которые выдадут алкоголика

Нарколог Клименко: понять о проблемах со спиртным у близкого можно по шести фразам

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Как звучат самые распространенные оправдания пьющего человека?

Понять, что у близкого человека проблемы с алкоголем, можно по шести простым фразам. Подробнее об этом рассказала директор директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.

«Я могу остановиться в любой момент»

Эта фраза говорит о полной потере контроля над количеством выпитого и развитии патологического влечения к спиртному.

«Человек не может регулировать количество употребляемого алкоголя, у него нет „тормозов на алкоголь“, и он не может остановиться», — цитирует aif.ru Татьяну Клименко.

«Алкоголь полезен для сосудов»

Это оправдание является настоящим мифом, потому что при употреблении алкоголя повышается артериальное давление, нарушается сосудистый тонус, учащается пульс, сердечный ритм. А из-за похмелья вообще может развиться сердечная недостаточность.

«Алкоголь улучшает аппетит»

Спиртное усиливает чувство голода, но вместе с тем создает повышенную нагрузку на поджелудочную железу и печень

«Алкоголь помогает согреться»

На самом деле алкоголь дает обманчивое ощущение тепла за счет расширения сосудов в коже. Но в последующем из-за этого температура тела понизится, а значит увеличится риск простудных заболевания.

«Алкоголь помогает заснуть»

Заснуть действительно получится быстрее, но цикл «быстрого» сна нарушится. Длительное злоупотребление спиртным может привести к бессоннице.

«Без алкоголя праздника не будет»

Состояние алкогольного опьянения после периода эйфории обманчиво и непродолжительно. Человек может стать агрессивным и испортить всем праздник.

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