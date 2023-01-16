«Мрак последних месяцев станет для тебя светом»: как Лоза переживает смерть отца

Фото: Instagram* / loza_jenya

Знаменитая артистка была очень привязана к родителю, считала его примером для подражания.

Отец российской актрисы Евгении Лозы скончался. Федору Николаевичу Лозе было 69 лет. Как сообщает источник 5-tv.ru, он умер в столичной квартире на Нежинской улице. Дочь самостоятельно вызвала соответствующие службы и заявила о смерти папы в соцсетях.

«Лети, моя первая и главная любовь! Как бы не было больно тебя отпускать, я верю, что мрак последних месяцев станет для тебя светом, а ты — моим ангелом», — заявила артистка в личном блоге.

Евгения переживает утрату очень болезненно. Известно, что у нее были замечательные, теплые и близкие отношения с любимым отцом. Во время поздравления родителя с 65-летием она благодарила его за то, какой выросла: стойкой и сильной.

Многотысячная аудитория поддержала актрису в комментариях. Поклонники выразили искренние соболезнования и оказали максимальную поддержку знаменитости.

«Никакие слова утешения не смогут притупить боль утраты, знаю и понимаю, как никто другой! Крепитесь!»;

«Женечка, мои соболезнования вам… Пусть его душе будет спокойно там, на небе… И он всегда живет в вашем сердце»;

«Сопереживаю вам, в такие моменты невозможно подобрать утешающих слов. Сил вам и вашей семье», — написали фанаты.

Евгения родилась в обычной семье. Ее родители — инженеры-строители. Родные артистки перебрались в Москву, когда ей было 15 лет. Там Евгения поступила в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. До переезда семья жила в маленьком городе Антрацит в Луганской области. Знаменитая дочка всегда с восторгом и трепетом говорила об отце, считала его тем, на кого стоит ровняться.

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