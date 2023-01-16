«Ее выбор»: как живет поднявшаяся из инвалидного кресла дочь Елены Воробей

Фото: Instagram* / vorobei_elena

Знаменитая российская пародистка рассказала, как складывается жизнь ее единственной наследницы после тяжелой операции.

Артистка эстрады Елена Воробей сообщила об испытаниях судьбы ее единственной дочери Софии Лебенбаум. Девятнадцатилетняя девочка за свою жизнь перенесла немало трудностей и даже могла остаться прикованной к инвалидной коляске. Этим звездная семья поделилась в беседе с изданием dni.ru.

В подростковом возрасте у Софии начались сильные боли в спине. Медики диагностировали ей сколиоз третьей степени. Искривление позвоночника составило 43 градуса, в прогнозы врачей были неутешительными — девочка могла остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Однако любящая мать взяла все в свои руки и отправила в 2018 году свою наследницу на лечение в Германию, где ей сделали операцию, установили 20 шурупов и две спицы.

Лебенбаум восстановилась и решила помогать людям самостоятельно. Дочь Воробей не пошла по стопам звездной мамы и решила стать врачом.

«Она учится на втором курсе военно-медицинской академии Петербурга. Это был ее выбор, я не доминировала и никак не влияла. Спасибо ей большое, что она не пошла в артистки — я за то, чтобы каждый человек искал свое место в жизни не по блату, а по призванию», — отметила пародистка.

София Лебенбаум появилась на свет в 2003 году раньше положенного срока. В детстве девочка много болела, а в школьное время столкнулась с буллингом. Старшеклассницы не сдерживались в выражениях при виде Софии.

Подростком она также перенесла утрату отца. Он умер несколько лет назад после неудачного падения с лестницы. Воробей долго скрывала личность мужчины, от которого родила ребенка, но позже призналась — им оказался предприниматель из Санкт-Петербурга Игорь Константинович.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Воробей запретила дочери заводить отношения.

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