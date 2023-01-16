Изуродованное тело мужчины с ожогами и волдырями нашли в ванной в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Eduardo Parra

Запертого мужчину обнаружила его сестра.

В Орехово-Зуевском районе Подмосковья обнаружили труп мужчины в волдырях и ожогах. Как стало известно 5-tv.ru, тело находилось в ванной полной горячей воды.

Сообщение в правоохранительные органы поступило от сестры покойного. Женщина нашла труп 47-летнего брата в запертой изнутри ванной комнате. Уточняется, что мужчина не работал, злоупотреблял алкогольными напитками и ранее был судим.

На момент обнаружения труп находился в лежачем положении в наполненной водой ванне. Температура воды была высокой, так как вентиль для подачи горячей воды был открыт. На теле были зафиксированы многочисленные повреждения в виде волдырей. Изъяны расположены на грудной клетке, правом плече. Кожные покровы имели темно-коричневый цвет и отслоения на всех участках тела.

Тело направили в городской морг для установления причины смерти. Следственные проверки продолжаются.

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