Завершена спасательная операция после крушения самолета в Непале

Фото: BIJAYA NEUPANE / ТАСС

В результате авиакатастрофы погибли, в частности, четверо граждан РФ.

Спасатели завершили операцию после авиакатастрофы в Непале. Сообщается, что выживших нет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

В воскресенье 15 января турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение, во время полета из Катманду. Авиакатастрофа случилась между старым и новым аэропортом города Покхара. Четыре члена экипажа и 68 пассажиров погибли на месте. В результате крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines погибли также четверо россиян. Информацию об этом предоставило посольство РФ в Непале.

В процессе поисково-спасательной операции были обнаружены черные ящики ATR 72. Причины аварии выясняются. Предположительно, ЧП могло произойти из-за технической неисправности самолета. Официальный ответ власти Непала обязались представить в течение 45 дней.

Раннее 5-tv.ru писал, что администрация аэропорта прокомментировала причину крушения самолета в Непале.