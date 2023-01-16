«Се ля ви»: Александр Ширвиндт призвал россиян действовать ради счастливого будущего

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

По словам знаменитости, время никогда не меняет жизнь к лучшему. Счастье люди строят своими руками.

Российский актер театра и кино Александр Ширвиндт призвал граждан действовать ради будущего страны. В беседе с 5-tv.ru он объяснил, что ничего в жизни не стоит на месте, а изменения в лучшую сторону могут произойти, когда человек берет все в свои руки.

По словам артиста, сегодня перестаиваются многие сферы. Меняются люди, ситуации, эпоха в целом. 88-летний Ширвиндт отмечает, что за свою долгую жизнь он не первый раз становится свидетелем перемен, и не всегда они бывают радостными.

«Но се ля ви, потому что всегда, когда говорят: „Ах, было ужасно, а стало хорошо“ — так не бывает. Было ужасно, а стало еще хуже. Но, надеемся, что будет лучше — это история этой планеты», — объяснил актер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, чем может обернуться непростой для российской культуры период, Александр Ширвиндт сообщил о необходимости действий во благо улучшений.

«Будем ждать, надеяться. Главное — надо что-то для этого делать, а не только ныть, охать и закрывать глаза или, наоборот, материться. Надо что-то делать», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ширвиндт рассказал анекдот про 2023 год. Юмористическая история взорвала весь зал и возглавила ТОП самых актуальных.